El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre

El día de hoy, 6 de noviembre de 2025, San Juan de Aznalfarache disfrutará de un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 14 grados a la 1 de la madrugada y bajando a 13 grados a las 2 de la madrugada.

Durante la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que las temperaturas se mantengan frescas, con un ligero aumento a medida que se acerque el mediodía, alcanzando los 12 grados a las 3 y 4 de la madrugada. La humedad relativa será alta en las primeras horas, superando el 80%, pero comenzará a disminuir gradualmente, lo que contribuirá a una sensación de mayor confort a medida que avance el día.

A partir de las 10 de la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 15 grados. El viento soplará desde el oeste a una velocidad de 11 km/h, lo que aportará una brisa agradable. La dirección del viento se mantendrá mayormente constante durante el día, con ráfagas que alcanzarán hasta 22 km/h en las primeras horas.

A medida que la tarde avance, las temperaturas continuarán aumentando, alcanzando un máximo de 21 grados a las 3 y 4 de la tarde. La humedad relativa seguirá disminuyendo, situándose en torno al 46% a las 2 de la tarde, lo que hará que el ambiente se sienta más seco y cómodo. El cielo permanecerá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar la claridad del día.

En la tarde, el viento se intensificará ligeramente, alcanzando velocidades de hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados a las 5 de la tarde y bajando a 18 grados a las 6 de la tarde.

La noche se presentará tranquila, con un cielo poco nuboso y temperaturas que rondarán los 12 grados hacia la medianoche. No se prevén precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y seco durante todo el día. En resumen, será un día ideal para actividades al aire libre, con un tiempo propicio para disfrutar de la belleza de San Juan de Aznalfarache.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-05T20:57:12.