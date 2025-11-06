El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre

El día de hoy, 6 de noviembre de 2025, Puente Genil se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos nubosos que dominarán gran parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura inicial de 16 grados , que descenderá gradualmente a lo largo del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura baje a 15 grados a la 1 de la tarde y continúe descendiendo hasta alcanzar los 12 grados hacia las 5 de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 93% a las 00:00 horas y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 79% a las 10:00 horas y un 72% a las 11:00 horas. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas de la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas durante el día, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto sugiere que, a pesar de la nubosidad, no habrá condiciones para lluvias, lo que permitirá que los habitantes de Puente Genil realicen sus actividades al aire libre sin preocupaciones por el mal tiempo.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos del oeste con velocidades que oscilarán entre 20 y 30 km/h, alcanzando su máxima intensidad a las 3 de la tarde con ráfagas de hasta 31 km/h. A medida que avance la tarde, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá presente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca.

A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente cubierto, con algunas mejoras hacia la noche, cuando se espera que el cielo se despeje un poco. La temperatura comenzará a descender más notablemente, alcanzando los 11 grados a las 8 de la tarde y cerrando el día en torno a los 12 grados a las 11 de la noche.

En resumen, Puente Genil experimentará un día fresco y nublado, con temperaturas que irán en descenso y sin posibilidad de lluvias. Los vientos del oeste aportarán un toque de frescura, haciendo que sea recomendable abrigarse si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-05T20:57:12.