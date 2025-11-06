El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre

Hoy, 6 de noviembre de 2025, Priego de Córdoba se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una probabilidad significativa de precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 12 grados centígrados. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 10 grados en las horas más frescas.

La probabilidad de lluvia es alta, especialmente en la franja horaria de 01:00 a 07:00, donde se estima un 90% de posibilidad de precipitaciones. Durante este periodo, se prevé que caigan alrededor de 2 mm de lluvia, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. A partir de las 07:00, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque no se descartan chubascos aislados a lo largo del día.

El viento soplará del oeste, con rachas que alcanzarán hasta 38 km/h en las primeras horas de la mañana, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. A medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 20 km/h, lo que podría contribuir a un ambiente fresco y algo incómodo para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que puede generar una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. A medida que el día progrese, la humedad comenzará a descender, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría afectar la visibilidad en algunos momentos.

A partir de las 18:13, cuando se produzca el ocaso, las condiciones meteorológicas no mostrarán cambios significativos, manteniendo el cielo cubierto y temperaturas que rondarán los 11 grados. La noche se presentará tranquila, aunque la posibilidad de lluvias ligeras persistirá.

En resumen, los habitantes de Priego de Córdoba deben prepararse para un día mayormente cubierto, con lluvias esperadas en las primeras horas y un ambiente fresco y húmedo. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante las horas más frías de la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-05T20:57:12.