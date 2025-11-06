El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre

El día de hoy, 6 de noviembre de 2025, Pozoblanco se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, aunque con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, especialmente en el periodo de las 00:00 a las 01:00, donde se espera una cobertura significativa de nubes. Sin embargo, a medida que avance la jornada, las nubes irán disminuyendo, dando paso a un ambiente más despejado, especialmente entre las 02:00 y las 06:00, donde se prevé que el cielo esté completamente despejado.

Las temperaturas durante la mañana oscilarán entre los 8 y 11 grados , alcanzando su punto más alto en la tarde, con valores que podrían llegar hasta los 15 grados a las 15:00. A lo largo del día, la temperatura se mantendrá relativamente fresca, con mínimas de 8 grados en las primeras horas y máximas que no superarán los 15 grados en la tarde. La sensación térmica será agradable, aunque se recomienda llevar abrigo, especialmente por la mañana y al caer la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas del día, con valores que rondarán el 94% al amanecer. A medida que avance el día, la humedad irá disminuyendo, alcanzando niveles más cómodos hacia la tarde, donde se espera que baje hasta el 64%. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con el viento.

El viento soplará del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 37 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 13:00 y las 14:00, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. A partir de la tarde, el viento se moderará, con velocidades más suaves que rondarán los 10 km/h.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un tiempo seco y propicio para actividades al aire libre. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo.

En resumen, Pozoblanco disfrutará de un día mayormente despejado, con temperaturas frescas y un viento moderado que aportará una agradable sensación de frescura. Es un día ideal para salir y disfrutar de la naturaleza, aprovechando el buen tiempo antes de que lleguen las temperaturas más frías del invierno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-05T20:57:12.