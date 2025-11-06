El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre

Hoy, 6 de noviembre de 2025, Palma del Río se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo muy nuboso en las primeras horas, aunque la lluvia será escasa, con una precipitación mínima de 0.1 mm. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se aclare, dando paso a un ambiente mayormente despejado que se mantendrá durante gran parte del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 21 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 15 grados, descendiendo a 10 grados en las horas más frías. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, se anticipa un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 21 grados en la tarde. Este ascenso térmico será acompañado de una sensación de calidez, especialmente en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 88% por la mañana y disminuyendo a un 42% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas, aunque la brisa que soplará desde el oeste ayudará a mitigar el calor. La velocidad del viento variará a lo largo del día, comenzando con ráfagas de hasta 17 km/h en la mañana y alcanzando picos de 36 km/h en la tarde, lo que podría generar un ambiente más fresco y agradable.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias significativas. Esto permitirá que los habitantes de Palma del Río disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, lo que favorecerá la realización de actividades diurnas.

El orto se producirá a las 07:51 y el ocaso a las 18:17, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz solar. En resumen, el día se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado, ideal para paseos y actividades en familia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-05T20:57:12.