El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre

El día de hoy, 6 de noviembre de 2025, Los Palacios y Villafranca se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 16 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 12 grados en las horas más frescas de la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 73% a las 00:00 horas y subiendo hasta un 92% a las 07:00. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 60% hacia la tarde. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas de la mañana.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 20 y 26 km/h en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la intensidad del viento irá disminuyendo, alcanzando velocidades de entre 3 y 10 km/h por la tarde y noche. Esto hará que la sensación térmica sea más agradable, permitiendo disfrutar de actividades al aire libre sin incomodidades.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todas las horas. Esto es una buena noticia para aquellos que planean salir, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en el exterior.

A medida que se acerque la tarde, el cielo continuará despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 18:21. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando un mínimo de 14 grados hacia el final del día. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 11 grados, pero sin la presencia de nubes que puedan obstaculizar la vista de las estrellas.

En resumen, el tiempo en Los Palacios y Villafranca para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-05T20:57:12.