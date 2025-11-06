El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre

El día de hoy, 6 de noviembre de 2025, se espera un tiempo variado en Osuna, con predominancia de cielos despejados a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso, pero a medida que avance el día, se espera que las nubes den paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se prevé una temperatura de 18 grados.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 86% al amanecer, pero irá disminuyendo gradualmente a lo largo del día, estabilizándose en torno al 60% hacia la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día, aunque la temperatura se mantendrá relativamente agradable.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 35 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas. Este viento podría contribuir a una sensación térmica más fresca, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente si planean estar al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones por el tiempo. La visibilidad será buena, lo que facilitará la realización de actividades cotidianas y recreativas.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a presentar un aspecto despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 18:17. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 14 grados hacia el final del día, por lo que se sugiere llevar una chaqueta ligera si se planea salir por la noche.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy se caracteriza por cielos despejados, temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo antes de que las temperaturas comiencen a descender más notablemente en los próximos días.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-05T20:57:12.