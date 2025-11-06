El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre

El día de hoy, 6 de noviembre de 2025, Morón de la Frontera se presentará con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera un aumento en la nubosidad a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura inicial de 16 grados . A medida que avance el día, las condiciones mejorarán, alcanzando un cielo despejado en la mayoría de los periodos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, donde se prevé que la temperatura descienda hasta los 11 grados.

A partir de las 08:00, el cielo comenzará a despejarse, y las temperaturas irán en aumento, alcanzando los 19 grados a las 15:00. La humedad relativa se mantendrá alta durante la mañana, con valores que rondarán el 89% al inicio del día, disminuyendo gradualmente a medida que la temperatura sube, llegando a un 53% por la tarde.

En cuanto al viento, se espera que sople del oeste con velocidades que oscilarán entre los 12 y 30 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 23 km/h. A medida que avance la jornada, la intensidad del viento disminuirá, con ráfagas que se reducirán a 1 km/h hacia el final de la tarde.

No se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es muy baja, con un 5% de posibilidad en las primeras horas y 0% en el resto del día. Esto sugiere que los habitantes de Morón de la Frontera podrán disfrutar de un día sin lluvias, ideal para actividades al aire libre.

La puesta de sol se producirá a las 18:19, marcando el final de un día que, aunque comenzará con cielos cubiertos, se transformará en una jornada mayormente soleada y agradable. La combinación de temperaturas moderadas y cielos despejados hará que el tiempo sea propicio para disfrutar de la tarde en familia o con amigos.

En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera para hoy se caracteriza por un inicio nuboso que dará paso a un día mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá a los ciudadanos disfrutar de un día espléndido.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-05T20:57:12.