El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre

Hoy, 6 de noviembre de 2025, Montilla se prepara para un día mayormente despejado, aunque con algunas variaciones en el cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto con tormenta y lluvia escasa, especialmente en las primeras horas, con una probabilidad de precipitación del 35% entre la 1 y las 7 de la mañana. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera que las nubes den paso a un tiempo más despejado, lo que permitirá disfrutar de momentos de sol.

La temperatura durante la jornada oscilará entre los 9 y los 17 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de los 15 grados, descendiendo a 10 grados hacia el mediodía. A partir de la tarde, se prevé un ligero aumento, alcanzando los 17 grados en las horas más cálidas. La sensación térmica puede verse afectada por el viento, que soplará de dirección variable, predominando del oeste y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 26 km/h.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando el 100% en la madrugada y bajando gradualmente a un 74% hacia el final del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Sin embargo, la combinación de temperaturas moderadas y un cielo mayormente despejado por la tarde hará que sea un día agradable para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople con una velocidad promedio de 10 a 26 km/h, lo que podría generar algunas ráfagas más intensas en momentos puntuales. La dirección del viento variará, pero se concentrará principalmente en el oeste y suroeste, lo que podría influir en la sensación térmica.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 18:15. La temperatura descenderá nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. En resumen, Montilla experimentará un día con un inicio algo inestable, pero que se transformará en una jornada mayormente soleada, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de que lleguen las temperaturas más frías del invierno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-05T20:57:12.