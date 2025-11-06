El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre

El día de hoy, 6 de noviembre de 2025, se presenta en Moguer con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado. A medida que avance el día, se espera que algunas nubes altas comiencen a aparecer, especialmente en las horas de la tarde, pero sin que esto afecte significativamente la luminosidad del sol.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 21 grados . En la mañana, se registrarán temperaturas frescas, comenzando en torno a los 15 grados a las 00:00 horas y descendiendo a 11 grados hacia las primeras horas del día. A medida que el sol se eleva, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 21 grados en la tarde, lo que proporcionará un tiempo agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 96% a las 06:00, lo que puede generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá, situándose en torno al 39% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más seco y cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre 1 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente a medida que el día avanza. Las rachas máximas de viento se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una ligera brisa, especialmente en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y seco.

El orto se producirá a las 07:56 y el ocaso a las 18:24, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz natural durante el día. En resumen, el tiempo en Moguer para hoy es ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-05T20:57:12.