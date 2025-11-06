El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre

Hoy, 6 de noviembre de 2025, Martos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones se mantengan similares, con cielos cubiertos y temperaturas que apenas superarán los 12 grados. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 95% en el periodo de 01:00 a 07:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas lluvias ligeras. A partir de las 08:00, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque se mantendrá en un 20% hasta las 13:00.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que variarán entre 10 y 23 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 14 grados, pero la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de viento y humedad.

En la tarde, el cielo seguirá cubierto, con una ligera mejora en la probabilidad de lluvia, que se reducirá a un 5% entre las 13:00 y las 19:00. Sin embargo, se prevé que el cielo permanezca mayormente nublado, con algunas horas de poco nuboso hacia el final de la tarde. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia las 20:00.

La noche se presentará despejada, con temperaturas que rondarán los 2 grados hacia el final del día. La humedad comenzará a disminuir, lo que podría ofrecer un respiro a los habitantes de Martos después de un día de cielos cubiertos y lluvias escasas. La puesta de sol se producirá a las 18:12, marcando el inicio de una noche tranquila, aunque fresca.

En resumen, Martos experimentará un día mayormente cubierto con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un tiempo húmedo y fresco, especialmente durante las primeras horas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-05T20:57:12.