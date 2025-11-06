El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre

El día de hoy, 6 de noviembre de 2025, Marchena se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 16 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 12 grados en las horas más frescas de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 88% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, llegando a un 63% hacia la tarde. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 20 y 25 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza la jornada. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 29 km/h en las horas centrales del día, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que se acerque la tarde, el viento comenzará a disminuir, con velocidades que rondarán los 10 km/h hacia la noche.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Marchena pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y claro.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 18:18, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 13 grados hacia la noche. La combinación de un cielo despejado y un viento suave hará que la noche sea fresca y agradable, ideal para paseos o actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Marchena para hoy es propicio para disfrutar de un día al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-05T20:57:12.