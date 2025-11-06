El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre

El día de hoy, 6 de noviembre de 2025, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 14 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 81% y alcanzando un 84% a las 1 de la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 9 y 22 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero a medida que avance la tarde, se intensificará, alcanzando rachas de hasta 30 km/h en las horas centrales del día. Esto puede proporcionar un alivio refrescante, especialmente en las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será buena, lo que facilitará disfrutar de los paisajes y actividades en la zona.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia las 8 de la tarde. La humedad relativa también comenzará a aumentar, llegando a un 76% al final del día. El ocaso se producirá a las 18:21, marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila y despejada.

En resumen, Mairena del Aljarafe disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir a caminar, disfrutar de actividades al aire libre o simplemente relajarse en un parque. La combinación de un cielo despejado y un viento moderado hará que la jornada sea placentera para todos los que decidan aprovecharla.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-05T20:57:12.