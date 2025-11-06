El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre

El día de hoy, 6 de noviembre de 2025, Lucena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas durante las primeras horas de la mañana. La temperatura al amanecer se situará en torno a los 14 grados , descendiendo ligeramente a 13 grados en la primera hora del día. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 16 grados en las horas centrales, aunque se mantendrá fresca, especialmente en las primeras horas.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas relativamente frescas. A lo largo del día, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles significativos, rondando el 70% por la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 50% de lluvias ligeras en las primeras horas, especialmente entre la 1 y las 7 de la mañana. Sin embargo, a partir de la mañana, la probabilidad de lluvia disminuirá a cero, lo que sugiere que el tiempo se estabilizará y permitirá que la población disfrute de un día sin lluvias significativas.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 16 y 25 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. En las horas de la tarde, se espera que el viento sea más suave, con ráfagas de hasta 10 km/h, lo que proporcionará un alivio en la sensación térmica.

El estado del cielo variará a lo largo del día, comenzando con un cielo cubierto y lluvias escasas, y pasando a un estado más despejado hacia la tarde. A partir de las 2 de la tarde, se espera que el cielo se aclare, permitiendo que los lucentinos disfruten de momentos soleados, aunque con algunas nubes dispersas.

En resumen, el día de hoy en Lucena se caracterizará por un inicio fresco y húmedo, con la posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas, seguido de un tiempo más despejado y agradable hacia la tarde. Se recomienda a los ciudadanos llevar un paraguas por si acaso, pero también disfrutar de las mejores condiciones climáticas que se presentarán más tarde en el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-05T20:57:12.