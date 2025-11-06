El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre

El día de hoy, 6 de noviembre de 2025, Lora del Río se presenta con un tiempo variado a lo largo de las horas. La jornada comenzará con intervalos nubosos y una ligera posibilidad de lluvia escasa, especialmente durante las primeras horas de la mañana, donde se espera una precipitación de 0.1 mm. A medida que avance el día, el cielo se despejará, ofreciendo un ambiente más soleado y agradable.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 21 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 15 grados a las 00:00 y 01:00, descendiendo a 11 grados entre las 05:00 y 07:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, se prevé un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 20 grados a las 14:00 y 15:00, y un máximo de 21 grados a las 16:00. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 18 grados a las 17:00 y 16 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando un 100% a las 06:00, lo que podría contribuir a la sensación de frescor. A medida que el día avanza, la humedad disminuirá, situándose en un 38% a las 16:00, lo que favorecerá una sensación más cálida y confortable.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 33 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 14:00 y 15:00, alcanzando hasta 33 km/h. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente durante las horas más cálidas.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 0% de posibilidad en los intervalos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que la lluvia no será un factor a considerar en las actividades al aire libre. El sol saldrá a las 07:52 y se pondrá a las 18:18, brindando un total de luz solar que permitirá disfrutar de un día mayormente despejado.

En resumen, Lora del Río experimentará un día con un inicio nuboso y fresco, que dará paso a un ambiente soleado y cálido por la tarde, ideal para actividades al aire libre. Se recomienda a los habitantes aprovechar el buen tiempo y disfrutar de las temperaturas agradables que se prevén para el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-05T20:57:12.