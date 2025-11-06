El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre

Hoy, 6 de noviembre de 2025, Linares se prepara para un día marcado por condiciones mayormente nubladas y una alta probabilidad de precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 15 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 12 grados en las horas más frescas de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 90% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles significativos, lo que podría contribuir a una sensación de frío más intensa. La combinación de la alta humedad y las temperaturas frescas puede hacer que el día se sienta más frío de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad es notablemente alta, alcanzando un 100% en las primeras horas del día, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque se anticipa que serán escasas. A lo largo de la mañana, se prevé que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm. Sin embargo, a medida que el día avanza, la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con una tendencia a disminuir en la tarde.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 24 y 37 km/h en las primeras horas, lo que podría generar ráfagas más intensas. A medida que el día progrese, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá presente, contribuyendo a una sensación térmica más fría.

En la tarde, el cielo seguirá cubierto, con una ligera mejora en la probabilidad de lluvia, que se espera que baje al 15% hacia el final de la jornada. Sin embargo, la posibilidad de tormentas se mantendrá en un 25% durante la tarde, lo que podría generar algunas sorpresas climáticas.

A medida que se acerque la noche, las condiciones se estabilizarán, con cielos despejados y temperaturas que descenderán a alrededor de 11 grados. La puesta de sol se producirá a las 18:10, marcando el final de un día que, aunque nublado y fresco, ofrecerá momentos de calma y claridad hacia el final.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-05T20:57:12.