El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre

El día de hoy, 6 de noviembre de 2025, se presenta en Lepe con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 14 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 78% y aumentando hasta un 81% a la 1 de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, se espera que la humedad comience a disminuir, lo que contribuirá a un ambiente más confortable.

A lo largo de la tarde, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 21 grados entre las 2 y las 3 de la tarde. Este ascenso en la temperatura se verá acompañado de un cielo que, aunque seguirá mayormente despejado, presentará algunas nubes altas en ciertos momentos. La tarde será ideal para actividades al aire libre, ya que el viento será moderado, con rachas que alcanzarán hasta 29 km/h, provenientes del noreste. Este viento, aunque fresco, no será suficiente para generar incomodidad, y ayudará a mantener el ambiente fresco y agradable.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es una buena noticia para quienes planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de la zona sin inconvenientes.

Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados a las 5 de la tarde y bajando a 14 grados hacia el final del día. La humedad también aumentará ligeramente, alcanzando un 76% hacia las 11 de la noche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 6:26 PM.

En resumen, el día de hoy en Lepe se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-05T20:57:12.