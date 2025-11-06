El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre

El día de hoy, 6 de noviembre de 2025, se espera en Lebrija un tiempo mayormente estable, con condiciones agradables para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que la luz del sol ilumine la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 16 grados , lo que resulta bastante cómodo para la época del año.

A medida que avance la mañana, se mantendrá esta tendencia de cielos despejados y poco nubosos, alcanzando una temperatura máxima de 21 grados durante la tarde. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 86% por la mañana y descendiendo a un 39% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque la atmósfera será algo húmeda al inicio, se sentirá más fresca y agradable conforme avance el día.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte-noroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 30 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad. Este viento, aunque moderado, podría ser un alivio ante las temperaturas más cálidas de la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Lebrija podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos o eventos deportivos.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a cubrirse ligeramente, pero se mantendrá mayormente despejado. Las temperaturas descenderán gradualmente, alcanzando los 14 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 18:22, marcando el inicio de una noche tranquila y fresca.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy se presenta favorable, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, aprovechando las condiciones meteorológicas favorables que se prevén.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-05T20:57:12.