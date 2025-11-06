El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Jaén según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 6 de noviembre de 2025, se espera un tiempo mayormente nublado en Jaén, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance la jornada, se prevé que la nubosidad se mantenga, con intervalos de cubierto y algunas posibilidades de lluvia escasa, especialmente en las primeras horas.
La temperatura oscilará entre los 11 y 15 grados , siendo más fresca durante la mañana y alcanzando su punto más cálido en las horas centrales del día. A medida que se acerque la tarde, se espera que la temperatura descienda nuevamente, manteniendo un ambiente fresco y agradable. La humedad relativa será alta, rondando entre el 60% y el 79%, lo que contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en combinación con el viento.
El viento soplará del oeste, con velocidades que alcanzarán hasta 27 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en momentos puntuales, lo que podría generar una sensación térmica más baja. Es recomendable que los ciudadanos se vistan adecuadamente para el tiempo, considerando la posibilidad de llevar una chaqueta ligera.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se estima que será del 100% en las primeras horas, lo que indica que es muy probable que se produzcan algunas lluvias ligeras. Sin embargo, a medida que avance el día, la probabilidad de lluvia disminuirá, especialmente en la tarde y noche, donde se espera que el cielo se mantenga mayormente despejado.
La probabilidad de tormentas es del 60% en las primeras horas, lo que sugiere que podrían presentarse algunas tormentas aisladas, aunque no se anticipa que sean de gran intensidad. A medida que el día avance, esta probabilidad se reducirá a cero, lo que permitirá disfrutar de una noche tranquila.
En resumen, el día en Jaén se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con posibilidades de lluvia ligera en las primeras horas y una gradual mejora hacia la tarde. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para las condiciones cambiantes y disfrutar de la belleza del paisaje otoñal que ofrece la ciudad en esta época del año.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-05T20:57:12.
