El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre

El día de hoy, 6 de noviembre de 2025, Huelva se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 15 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 14 grados a la 01:00 y 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto más bajo a las 07:00, con 11 grados, antes de comenzar a ascender nuevamente.

Durante la mañana, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas centrales del día, especialmente entre las 03:00 y las 05:00. Sin embargo, estas nubes no afectarán significativamente la luminosidad del día. La temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 12 grados a las 08:00 y subiendo hasta los 14 grados a las 10:00. A mediodía, se prevé que la temperatura llegue a los 18 grados, lo que hará que el ambiente sea bastante agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 80% a las 00:00 y descendiendo gradualmente a un 58% hacia el mediodía. Esto, combinado con la ausencia de precipitaciones, sugiere que será un día seco y cómodo, ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 15 km/h durante la mañana. A medida que avance el día, se espera que el viento aumente en intensidad, alcanzando rachas de hasta 32 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde.

A partir de las 14:00, la temperatura alcanzará su máximo, llegando a 21 grados, y comenzará a descender lentamente hacia la tarde. A las 18:00, se espera que la temperatura sea de 19 grados, justo antes del ocaso, que ocurrirá a las 18:25. Durante la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado.

En resumen, Huelva disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de la llegada del invierno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-05T20:57:12.