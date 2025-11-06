El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre

El día de hoy, 6 de noviembre de 2025, se presenta en Dos Hermanas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 16 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 15 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 78% a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente a lo largo del día, situándose en un 70% a media tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, se espera que la temperatura alcance un máximo de 20 grados en la tarde, lo que proporcionará un tiempo templado y agradable para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre. A pesar de estas ráfagas, el viento no será un inconveniente significativo, y se espera que contribuya a una sensación de frescura en el ambiente.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que es ideal para aquellos que deseen disfrutar de un paseo o realizar actividades deportivas. La visibilidad será buena, y el cielo despejado permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera para las 18:20 horas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. En resumen, el día de hoy en Dos Hermanas se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con un tiempo mayormente soleado y temperaturas agradables.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-05T20:57:12.