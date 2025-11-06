El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre

El día de hoy, 6 de noviembre de 2025, Écija se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 16 grados . A medida que avance el día, se espera que las temperaturas desciendan ligeramente, alcanzando un mínimo de 10 grados en las horas más frescas de la mañana.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 89% al amanecer y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 41% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las primeras horas. Sin embargo, la combinación de cielos despejados y temperaturas moderadas hará que el día sea propicio para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople del oeste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 19 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 33 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. La probabilidad de tormentas también es nula, lo que significa que no habrá interrupciones climáticas que afecten las actividades diarias.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando un máximo de 20 grados hacia las 16:00 horas. La puesta de sol está programada para las 18:17, momento en el cual las temperaturas seguirán bajando, y se espera que el cielo continúe despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer.

En resumen, el tiempo en Écija para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas de la tarde y la noche, cuando las temperaturas comenzarán a descender.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-05T20:57:12.