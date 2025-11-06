El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre

Hoy, 6 de noviembre de 2025, Coria del Río disfrutará de un día mayormente despejado, con algunas nubes dispersas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, especialmente durante las horas centrales, aunque no se anticipan precipitaciones.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 21 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 11 grados a las 6:00 AM, alcanzando los 15 grados hacia las 10:00 AM. A medida que el sol se eleve, la temperatura irá en aumento, alcanzando su punto máximo de 21 grados a media tarde, alrededor de las 4:00 PM. Por la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 13 grados hacia las 10:00 PM.

La humedad relativa será bastante alta durante la mañana, comenzando en un 74% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 58% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca en las primeras horas, pero se espera que el tiempo se sienta más agradable a medida que la humedad disminuya.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste a una velocidad moderada, alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas de la tarde. Las direcciones del viento variarán, predominando del oeste y noroeste, lo que contribuirá a la estabilidad del tiempo despejado.

No se esperan lluvias en ninguna parte del día, con una probabilidad de precipitación del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Coria del Río podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

En resumen, el día se presenta ideal para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse al aire libre. Con cielos despejados y temperaturas agradables, será un día perfecto para aprovechar el buen tiempo en Coria del Río.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-05T20:57:12.