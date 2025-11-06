El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre

El día de hoy, 6 de noviembre de 2025, Córdoba se presenta con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá nuboso, con una temperatura inicial de 15 grados . A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se despeje, alcanzando temperaturas de hasta 19 grados en las horas centrales del día. La humedad relativa será alta, comenzando en un 97% y disminuyendo gradualmente, lo que podría generar una sensación de bochorno en algunos momentos.

Durante la mañana, la probabilidad de precipitación es baja, con un 5% entre la 1 y las 7 de la mañana, lo que sugiere que las lluvias son poco probables. Sin embargo, a medida que el día avanza, la posibilidad de tormentas se mantiene en un 5% en las primeras horas, pero se reduce a cero en la tarde y noche, lo que indica un tiempo más estable hacia el final del día.

El viento soplará principalmente del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 19 km/h. En las primeras horas, se prevé que el viento sea más fuerte, alcanzando hasta 18 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura en contraste con las temperaturas más cálidas. A medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a un ambiente más tranquilo por la tarde.

A partir de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 20 grados . La humedad relativa también seguirá disminuyendo, lo que permitirá que la sensación térmica sea más agradable. La puesta de sol está prevista para las 18:15, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender nuevamente.

En resumen, Córdoba disfrutará de un día mayormente despejado después de una mañana nubosa, con temperaturas agradables y una baja probabilidad de lluvia. Los vientos serán moderados, lo que hará que el tiempo sea más llevadero. Es un día ideal para actividades al aire libre, aprovechando las horas de sol y el tiempo templado que se espera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-05T20:57:12.