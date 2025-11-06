El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre

El día de hoy, 6 de noviembre de 2025, Castilleja de la Cuesta se presentará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 14 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, con un 77% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad irá disminuyendo, alcanzando un 75% a media tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, especialmente durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se espera que sople del oeste con velocidades que oscilarán entre los 8 y 24 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría generar un ligero movimiento en los árboles y un ambiente fresco. A medida que avance el día, el viento se moderará, con velocidades que rondarán los 6 a 11 km/h en la tarde y noche.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Castilleja de la Cuesta podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá realizar actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será óptima, favorecida por la ausencia de nubes densas.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia las 10 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 18:21. La noche se presentará fresca, ideal para abrigarse un poco al salir.

En resumen, el tiempo en Castilleja de la Cuesta para hoy será mayormente soleado, con temperaturas agradables durante el día y frescas por la noche. Sin lluvias a la vista y con un viento moderado, será un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-05T20:57:12.