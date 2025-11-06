El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre

Hoy, 6 de noviembre de 2025, Cartaya se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 21 grados en las horas centrales, proporcionando un tiempo agradable para actividades al aire libre.

La temperatura comenzará en torno a los 14 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 13 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que el sol se eleva, la temperatura irá aumentando, alcanzando los 19 grados hacia la tarde y manteniéndose en torno a los 21 grados entre las 13:00 y las 15:00 horas. Por la noche, se espera un descenso gradual, con temperaturas que rondarán los 13 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 78% y disminuyendo a medida que avanza el día, alcanzando un 64% por la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura en las primeras horas, pero con el aumento de la temperatura, se espera que el ambiente se sienta más cálido y confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople del oeste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 17 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar una ligera brisa que refrescará el ambiente. A lo largo del día, el viento será constante, contribuyendo a la sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas.

No se esperan precipitaciones en Cartaya hoy, con un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el mal tiempo, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar de la naturaleza.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy se presenta como una jornada mayormente despejada, con temperaturas agradables y un viento moderado que hará que el día sea perfecto para disfrutar al aire libre. Con un cielo despejado y temperaturas que alcanzarán los 21 grados, es un día ideal para salir y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-05T20:57:12.