El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre

El día de hoy, 6 de noviembre de 2025, Carmona se presentará con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, se anticipan intervalos nubosos con lluvia escasa, especialmente en las primeras horas del día, donde se registrará una precipitación de 0.1 mm. A medida que avance la jornada, las nubes irán dando paso a un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de momentos soleados.

La temperatura en Carmona oscilará entre los 10 y los 19 grados . En las primeras horas, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 15 grados, descendiendo ligeramente a 11 grados durante la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando su punto máximo de 19 grados en la tarde. Este ascenso térmico será acompañado de una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 84% en la madrugada y bajará hasta un 42% hacia la tarde, lo que generará una sensación de mayor confort.

El viento soplará desde el oeste, con rachas que alcanzarán hasta los 36 km/h en las horas centrales del día. Este viento, aunque fresco, no será suficiente para generar incomodidad, y se espera que su intensidad disminuya hacia la tarde y noche, donde las rachas se reducirán a 5 km/h. Esto permitirá que la temperatura se sienta más agradable al caer la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante la mayor parte del día, con un 0% de probabilidad de lluvia en los intervalos de la mañana y la tarde. Esto sugiere que, a pesar de los intervalos nubosos iniciales, el tiempo se mantendrá seco y propicio para actividades al aire libre.

El orto se producirá a las 07:52, brindando luz natural desde temprano, mientras que el ocaso se espera a las 18:19, lo que permitirá disfrutar de una tarde prolongada. En resumen, el día de hoy en Carmona se caracterizará por un tiempo mayormente despejado, temperaturas agradables y un viento moderado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el sol de noviembre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-05T20:57:12.