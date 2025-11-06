El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Carmona según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 6 de noviembre de 2025, Carmona se presentará con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, se anticipan intervalos nubosos con lluvia escasa, especialmente en las primeras horas del día, donde se registrará una precipitación de 0.1 mm. A medida que avance la jornada, las nubes irán dando paso a un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de momentos soleados.
La temperatura en Carmona oscilará entre los 10 y los 19 grados . En las primeras horas, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 15 grados, descendiendo ligeramente a 11 grados durante la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando su punto máximo de 19 grados en la tarde. Este ascenso térmico será acompañado de una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 84% en la madrugada y bajará hasta un 42% hacia la tarde, lo que generará una sensación de mayor confort.
El viento soplará desde el oeste, con rachas que alcanzarán hasta los 36 km/h en las horas centrales del día. Este viento, aunque fresco, no será suficiente para generar incomodidad, y se espera que su intensidad disminuya hacia la tarde y noche, donde las rachas se reducirán a 5 km/h. Esto permitirá que la temperatura se sienta más agradable al caer la tarde.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante la mayor parte del día, con un 0% de probabilidad de lluvia en los intervalos de la mañana y la tarde. Esto sugiere que, a pesar de los intervalos nubosos iniciales, el tiempo se mantendrá seco y propicio para actividades al aire libre.
El orto se producirá a las 07:52, brindando luz natural desde temprano, mientras que el ocaso se espera a las 18:19, lo que permitirá disfrutar de una tarde prolongada. En resumen, el día de hoy en Carmona se caracterizará por un tiempo mayormente despejado, temperaturas agradables y un viento moderado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el sol de noviembre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-05T20:57:12.
- Consternación entre los bomberos de Córdoba por la muerte de un compañero mientras practicaba ciclismo
- El Ayuntamiento de Córdoba, a punto de adjudicar con 7 años de retraso la obra de la Cañada Real Soriana
- La Diputación vuelve a sacar a la venta y por más valor una parcela para hacer VPO en la Carrera del Caballo
- Estos son los tres aceites cordobeses en el top 10 de los mejores AOVE del mundo
- El Ayuntamiento de Córdoba tendrá que indemnizar a una conductora cuyo vehículo sufrió daños por una arqueta en mal estado
- Tras un octubre más seco de lo normal...¿vuelven las lluvias a Córdoba?
- Córdoba opta por una iluminación navideña más tradicional y repite espectáculo de luz y sonido en Cruz Conde
- Plan Vives: así se encuentra el proyecto de viviendas para jóvenes en Córdoba y estos son los barrios en los que se construirán