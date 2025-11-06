El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre

El día de hoy, 6 de noviembre de 2025, se presenta en Camas con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 14 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 76% y aumentando hasta un 82% a la 1 de la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, lo que permitirá que las temperaturas se sientan más agradables.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 16 y 22 km/h en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que la velocidad del viento disminuya, alcanzando su punto más bajo en la tarde, con ráfagas de hasta 5 km/h. Esto contribuirá a un ambiente tranquilo y propicio para actividades al aire libre.

A lo largo de la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 21 grados entre las 3 y las 4 de la tarde. Este será el momento más cálido del día, ideal para disfrutar de un paseo o realizar actividades al aire libre. Sin embargo, conforme se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados a las 6 de la tarde y bajando a 12 grados hacia el final del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es un alivio para aquellos que planean salir y disfrutar del buen tiempo. La visibilidad será óptima, y el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 18:21.

En resumen, el tiempo en Camas para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-05T20:57:12.