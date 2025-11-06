El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre

Hoy, 6 de noviembre de 2025, el tiempo en Cabra se presenta con un panorama mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia ligera, con una probabilidad de precipitación del 65% entre la 1 y las 7 de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 14 grados , siendo más frescas en las primeras horas y aumentando ligeramente hacia el mediodía.

A medida que avance la jornada, el cielo se mantendrá mayormente nuboso, con periodos de bruma que podrían afectar la visibilidad. La temperatura alcanzará un máximo de 16 grados en las horas centrales del día, pero se sentirá más fresca debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 100% en las primeras horas y disminuirá gradualmente a un 72% hacia el final de la jornada.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 26 km/h en las primeras horas, disminuyendo a lo largo del día. Este viento, aunque moderado, puede generar una sensación térmica más fría, especialmente en combinación con la humedad elevada. En la tarde, se espera que el viento cambie a dirección oeste, con velocidades que rondarán los 15 km/h.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% de posibilidad entre las 7 de la mañana y la 1 de la tarde, lo que sugiere que, aunque la lluvia es posible, no se anticipan tormentas eléctricas significativas. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos estén preparados para condiciones húmedas y frescas, especialmente si planean actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará gradualmente, permitiendo que las temperaturas desciendan nuevamente, alcanzando mínimos de alrededor de 11 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 18:14, marcando el final de un día que, aunque gris y húmedo, ofrecerá momentos de calma y frescura.

En resumen, el día en Cabra se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras. Se aconseja a los habitantes que se vistan adecuadamente para el tiempo y que estén atentos a las condiciones cambiantes a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-05T20:57:12.