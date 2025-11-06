El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre

Hoy, 6 de noviembre de 2025, Las Cabezas de San Juan se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 17 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía, cuando se espera que el termómetro marque 20 grados. Este clima templado es ideal para actividades al aire libre, así que no dudes en aprovechar el día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 89% por la mañana y descendiendo a un 59% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el aire se sentirá fresco, no habrá una sensación de incomodidad por la humedad, lo que contribuirá a un ambiente agradable durante el día.

En cuanto al viento, se registrarán rachas que variarán a lo largo del día. Por la mañana, el viento soplará del oeste a una velocidad de 14 km/h, aumentando ligeramente a 16 km/h en las horas posteriores. A medida que avance la tarde, se espera que el viento cambie de dirección hacia el noroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 25 km/h. Este viento fresco puede ser un alivio, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Los cielos despejados continuarán hasta la tarde, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar la luminosidad general del día.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer a las 18:21, ideal para una caminata o una cena al aire libre.

En resumen, el día de hoy en Las Cabezas de San Juan se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovecha este clima favorable para realizar actividades que te permitan disfrutar de la belleza del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-05T20:57:12.