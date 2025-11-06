El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre

El día de hoy, 6 de noviembre de 2025, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 15 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 10 grados en las horas más frescas de la tarde.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas del día, alcanzando hasta un 94% en la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, esta cifra disminuirá, estabilizándose en torno al 60% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople del oeste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 33 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando su máximo a las 13:00 horas, donde se espera que el viento sople a 33 km/h. Esto podría generar un ambiente fresco, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente si planean estar al aire libre.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin contratiempos. Este clima seco y despejado es ideal para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en los parques de la localidad.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando un máximo de 19 grados a las 13:00 horas, y bajando a 12 grados hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 18:21 horas, marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila y fresca.

En resumen, el tiempo en Bormujos para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Se recomienda aprovechar el día antes de que las temperaturas comiencen a descender más notablemente en los próximos días.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-05T20:57:12.