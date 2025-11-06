El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre

El día de hoy, 6 de noviembre de 2025, Bailén se verá afectado por un tiempo mayormente nuboso, con intervalos de nubes altas y algunas posibilidades de lluvia escasa. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso, con temperaturas que rondarán los 15 grados centígrados. A medida que avance la jornada, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados en las horas más frescas de la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, donde se estima un 95% de posibilidad de lluvia. Durante este periodo, se prevé que caigan hasta 0.1 mm de agua, lo que indica que la lluvia será escasa pero persistente. A partir de las 07:00, la probabilidad de lluvia disminuirá significativamente, con un 55% entre las 07:00 y las 13:00, y un 5% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que la tarde será más estable y con menos posibilidades de precipitaciones.

El viento soplará del oeste, con rachas que alcanzarán hasta los 27 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a lo largo de la jornada. A medida que el día avance, la velocidad del viento se mantendrá entre 7 y 19 km/h, lo que proporcionará una sensación de frescura en el ambiente.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 85% por la mañana y descendiendo a un 71% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas del día. Se recomienda a los habitantes de Bailén que se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones, considerando la posibilidad de lluvia y el viento fresco.

En resumen, el día se caracterizará por un cielo mayormente nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 15 grados, y una alta probabilidad de lluvia en las primeras horas. A medida que avance la jornada, se espera una mejora en las condiciones meteorológicas, aunque la posibilidad de chubascos no puede ser completamente descartada. Es un día ideal para llevar un paraguas y abrigarse bien, especialmente si se planea estar al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-05T20:57:12.