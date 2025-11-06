El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre

El día de hoy, 6 de noviembre de 2025, Baeza se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, se espera que el cielo permanezca cubierto, con una probabilidad de lluvia del 100% en este periodo. Las temperaturas oscilarán entre los 14°C y 10°C, lo que puede generar una sensación de frío, especialmente con la humedad relativa que alcanzará hasta el 96%.

A medida que avance la mañana, el cielo seguirá cubierto, aunque la intensidad de las precipitaciones será escasa, con un total estimado de 0.2 mm de lluvia. La probabilidad de tormenta se mantendrá alta, alcanzando un 75% hasta las 7 de la mañana. A partir de las 8, la probabilidad de lluvia disminuirá ligeramente, aunque se mantendrá en un 10% durante el resto del día.

Las temperaturas continuarán descendiendo, alcanzando los 10°C en las horas más frescas de la mañana. La humedad relativa comenzará a bajar, pero se mantendrá en niveles altos, alrededor del 83% a las 8 de la mañana. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

El viento soplará del oeste, con rachas que alcanzarán hasta los 46 km/h en las primeras horas del día, lo que podría contribuir a una sensación de mayor frío. A medida que el día avance, la velocidad del viento se mantendrá entre 15 y 25 km/h, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

Durante la tarde, el cielo seguirá cubierto, con temperaturas que se mantendrán alrededor de los 10°C. La probabilidad de lluvia se reducirá a cero a partir de la 1 de la tarde, lo que permitirá que el tiempo se estabilice un poco, aunque el cielo seguirá nublado. La humedad relativa también comenzará a descender, alcanzando niveles más cómodos hacia la tarde.

En resumen, el día en Baeza se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas frescas. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un día frío y húmedo, llevando ropa adecuada y, si es posible, un paraguas para las primeras horas de la mañana.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-05T20:57:12.