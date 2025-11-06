El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre

El día de hoy, 6 de noviembre de 2025, Baena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una probabilidad de lluvia escasa en las primeras horas de la mañana. La temperatura se mantendrá en torno a los 14 grados durante la mayor parte del día, descendiendo ligeramente a 12 grados por la tarde. La sensación térmica podría ser un poco más fresca debido a la alta humedad relativa, que alcanzará valores del 89% al inicio del día y se mantendrá en torno al 72% hacia el final de la jornada.

A lo largo de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 75% entre la 1 y las 7 de la mañana. Sin embargo, las lluvias serán escasas, lo que significa que es poco probable que se acumulen cantidades significativas de agua. A medida que avance el día, el cielo se despejará ligeramente, aunque se espera que permanezca mayormente nuboso, con intervalos de nubes poco densas.

El viento soplará desde el oeste a una velocidad de 30 km/h en las primeras horas, aumentando a 41 km/h en ráfagas. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, alcanzando picos de hasta 32 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la humedad elevada.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 50% de posibilidad en las primeras horas del día, pero se espera que esta disminuya a cero en las horas posteriores. Esto sugiere que, aunque el tiempo será inestable al principio, las condiciones mejorarán a medida que avance el día.

La visibilidad será buena, aunque podría verse afectada brevemente por la niebla matutina, especialmente en las áreas más húmedas. Se recomienda a los residentes que tomen precauciones al conducir durante las primeras horas del día.

En resumen, Baena experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas frescas y una ligera posibilidad de lluvia en la mañana. A medida que el día avance, se espera que el tiempo mejore, aunque la nubosidad persistirá. Los vientos serán moderados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-05T20:57:12.