El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre

El día de hoy, 6 de noviembre de 2025, Andújar se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con períodos de cielos cubiertos y algunas posibilidades de lluvia. Desde la madrugada, el cielo se presentará muy nuboso, con una probabilidad de precipitación del 80% entre la 1:00 y las 7:00 de la mañana. Durante este tiempo, se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm.

A medida que avance la mañana, el cielo permanecerá cubierto, aunque se prevé que la intensidad de la nubosidad disminuya ligeramente. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 14 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

El viento soplará del oeste, con rachas que alcanzarán hasta los 37 km/h en la madrugada, disminuyendo a lo largo del día. A medida que se acerque la tarde, la velocidad del viento se mantendrá entre 15 y 28 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

Durante la tarde, el cielo se despejará en algunos momentos, aunque se mantendrá en su mayoría poco nuboso. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 18 grados , proporcionando un respiro del frío matutino. Sin embargo, la probabilidad de lluvia se reducirá a un 5% entre la 1:00 y las 7:00 de la tarde, lo que sugiere que la lluvia será poco probable en este período.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, con temperaturas que descenderán a los 11 grados . La humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando el 84% hacia el final del día. El viento se calmará, con velocidades que oscilarán entre 4 y 6 km/h, lo que permitirá que la sensación térmica sea más agradable.

En resumen, Andújar experimentará un día mayormente nublado con algunas posibilidades de lluvia en las primeras horas, seguido de un tiempo más despejado por la tarde. Las temperaturas serán frescas, y el viento del oeste aportará un toque de frescura al ambiente. Es recomendable llevar un abrigo ligero y estar preparado para posibles lluvias en la mañana.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-05T20:57:12.