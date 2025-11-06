El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre

El día de hoy, 6 de noviembre de 2025, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 14 grados a la hora del almuerzo.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 82% a las 00:00 horas y subiendo hasta un 87% a la 01:00. Sin embargo, a medida que el día avance, se espera que la humedad disminuya, estabilizándose en torno al 66% a las 11:00 y bajando aún más a un 53% al mediodía. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, especialmente durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h alrededor de las 12:00. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día, cuando la temperatura alcance su pico máximo de 21 grados a las 14:00.

A lo largo de la tarde, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados a las 17:00 y bajando a 15 grados hacia las 21:00. La puesta de sol se producirá a las 18:25, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que es un día ideal para actividades al aire libre, ya sea para pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza.

En resumen, Aljaraque disfrutará de un día soleado y fresco, con temperaturas agradables y un viento moderado que hará que la jornada sea perfecta para salir y disfrutar del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-05T20:57:12.