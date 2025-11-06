El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre

Hoy, 6 de noviembre de 2025, La Algaba se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo nuboso en las primeras horas, pero a medida que avance la mañana, se espera que el sol brille con fuerza, proporcionando un ambiente despejado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 15 grados durante la mañana, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será alta al inicio del día, alcanzando un 93% a las 7 de la mañana, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 40% por la tarde, lo que contribuirá a un tiempo más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre 4 y 36 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán durante la tarde, especialmente alrededor de las 1 y 2 de la tarde, cuando se espera que el viento alcance su máxima velocidad. Esto podría generar un ambiente fresco, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan en consecuencia si planean estar al aire libre.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre. La ausencia de lluvias y el predominio del sol permitirán que los habitantes de La Algaba aprovechen el día para paseos, deportes o simplemente disfrutar de un café en las terrazas.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a presentar un aspecto despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 18:20. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 13 grados hacia la medianoche, por lo que se aconseja llevar una chaqueta ligera si se planea estar fuera.

En resumen, el día de hoy en La Algaba se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con un tiempo mayormente soleado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-05T20:57:12.