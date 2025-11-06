El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre

El día de hoy, 6 de noviembre de 2025, Alcalá la Real se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, el cielo estará cubierto, y se espera que la lluvia escasa acompañe a este estado hasta el amanecer. La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando un 95% entre la 1:00 y las 7:00 de la mañana, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente incómodas al salir.

Las temperaturas durante la mañana oscilarán entre los 8 y 11 grados , lo que puede resultar fresco, especialmente con la humedad relativa que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas. Esto puede generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas cambien ligeramente. A partir de las 8:00, el cielo continuará cubierto, pero la probabilidad de lluvia disminuirá, y las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando un máximo de 12 grados hacia el mediodía. La humedad relativa también comenzará a bajar, lo que podría hacer que la sensación de frío sea un poco más llevadera.

El viento soplará desde el oeste, con rachas que alcanzarán hasta 37 km/h en las primeras horas, lo que podría contribuir a una sensación de mayor frescura. A medida que el día avanza, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá presente, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más frías de lo que realmente son.

Por la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y aunque la probabilidad de lluvia será baja, no se descartan algunas lloviznas ocasionales. Las temperaturas se mantendrán entre los 9 y 11 grados , y la humedad relativa seguirá disminuyendo, lo que podría ofrecer un respiro a los ciudadanos.

Al caer la noche, el cielo se despejará gradualmente, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando mínimos de alrededor de 6 grados . La visibilidad mejorará, y se espera que el viento se calme, proporcionando un cierre más tranquilo al día. En resumen, se aconseja a los residentes de Alcalá la Real que se preparen para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-05T20:57:12.