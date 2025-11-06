El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Alcalá de Guadaíra según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 6 de noviembre de 2025, Alcalá de Guadaíra se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 16°C a las 12°C en las horas más frescas. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 20°C en las horas centrales, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.
La humedad relativa será notablemente alta durante la mañana, alcanzando hasta un 88% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 39% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 32 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre. Es recomendable tener precaución con objetos ligeros que puedan ser arrastrados por el viento.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es ideal para aquellos que deseen disfrutar de un paseo por el parque o realizar actividades deportivas.
El orto se producirá a las 07:53 y el ocaso será a las 18:20, lo que proporciona un amplio margen de luz natural para disfrutar de la jornada. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará de este día una excelente oportunidad para salir y disfrutar de la belleza de Alcalá de Guadaíra.
En resumen, el tiempo de hoy en Alcalá de Guadaíra se presenta como una invitación a disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, ausencia de lluvias y un cielo despejado que promete un día soleado y placentero.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-05T20:57:12.
