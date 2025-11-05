El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de noviembre

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente nublado este 5 de noviembre de 2025. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, con una transición a un estado poco nuboso durante la madrugada. A medida que avance el día, se espera que las nubes continúen dominando el cielo, con intervalos de sol que ofrecerán breves momentos de claridad.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 25 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 13:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 25 grados. A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 19 grados a las 15:00 horas y bajando a 17 grados hacia el final de la jornada. La sensación térmica será moderada, con un aumento en la humedad relativa que alcanzará el 100% en las horas más frescas de la tarde.

La humedad será un factor notable, comenzando en un 70% por la mañana y aumentando hasta un 98% en la tarde, lo que podría generar una sensación de bochorno. Este incremento en la humedad también se relaciona con la probabilidad de precipitaciones, que se eleva considerablemente en la tarde. Se estima que entre las 13:00 y las 19:00 horas, la probabilidad de lluvia será del 100%, con acumulaciones que podrían llegar a los 3 mm, especialmente en las horas de la tarde, cuando se prevén tormentas aisladas.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 63 km/h en las horas más activas del día. Este viento, aunque fresco, podría contribuir a la sensación de inestabilidad en el ambiente, especialmente con la llegada de las tormentas. Las ráfagas más intensas se registrarán entre las 12:00 y las 15:00 horas, lo que podría afectar actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con una ligera disminución en la probabilidad de lluvia, aunque aún se esperan intervalos nubosos con lluvias escasas. La temperatura descenderá a 15 grados hacia la noche, ofreciendo un respiro tras un día cálido y húmedo.

En resumen, los habitantes de El Viso del Alcor deben prepararse para un día de cielos nublados, con temperaturas cálidas y una alta probabilidad de lluvia, especialmente en la tarde. Se recomienda estar atentos a las condiciones meteorológicas y tomar precauciones ante posibles tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-04T20:52:10.