El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de noviembre

El día de hoy, 5 de noviembre de 2025, Utrera se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso hasta el mediodía, lo que permitirá que la temperatura alcance un máximo de 26 grados en la tarde. Sin embargo, a partir de la tarde, las condiciones meteorológicas comenzarán a cambiar.

La temperatura en las primeras horas del día se mantendrá en torno a los 16 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que el sol se eleva, la temperatura irá aumentando, alcanzando los 19 grados a media mañana y llegando a su punto máximo de 26 grados en la tarde. Por la noche, se espera un descenso gradual, con temperaturas que rondarán los 17 grados.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas del día, alcanzando un 75% al amanecer y subiendo hasta un 100% en la tarde, lo que podría generar una sensación de bochorno. A medida que la tarde avanza, la probabilidad de precipitaciones aumenta significativamente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto se acompaña de una alta probabilidad de tormentas, que se estima en un 90% durante el mismo periodo.

El viento soplará desde el norte al inicio del día, con velocidades que oscilarán entre 6 y 10 km/h. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, se prevé un cambio en la dirección del viento hacia el sur, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 41 km/h, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la atmósfera.

A partir de las 15:00 horas, se espera que la precipitación comience a hacerse presente, con una ligera lluvia que podría acumular hasta 0.1 mm. Sin embargo, a partir de las 17:00 horas, la situación se tornará más intensa, con la posibilidad de tormentas que podrían traer consigo lluvias más fuertes, alcanzando hasta 8 mm de precipitación en las horas siguientes.

Por la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, con mínimas que rondarán los 16 grados. Es recomendable que los habitantes de Utrera se preparen para un día variable, con la posibilidad de tormentas y lluvias, especialmente en la tarde y noche.

