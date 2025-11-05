El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de noviembre

Hoy, 5 de noviembre de 2025, la predicción meteorológica para Úbeda indica un día mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, aunque se espera que en algunos momentos se alternen con períodos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 23 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de los 14 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados en las horas más frías. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 23 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 14 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 80% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 58% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 18 y 25 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 44 km/h en las horas más activas, lo que podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la alta humedad.

A lo largo del día, la probabilidad de precipitación es baja, con un 0% en las primeras horas y un ligero aumento hacia la tarde, donde se estima una probabilidad del 35% de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas. Sin embargo, las precipitaciones esperadas son escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.6 mm, lo que sugiere que, si bien existe la posibilidad de algunas gotas, no se anticipa un evento de lluvia significativo.

La tarde podría traer consigo intervalos nubosos con una probabilidad de tormenta del 90% entre las 19:00 y 21:00 horas, aunque se espera que cualquier actividad eléctrica sea leve y esporádica. Por lo tanto, se recomienda a los ciudadanos que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas, especialmente si planean actividades al aire libre.

En resumen, el día en Úbeda se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con temperaturas agradables en la tarde, pero con la posibilidad de algunas lluvias ligeras y tormentas al caer la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-04T20:52:10.