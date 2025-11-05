El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de noviembre

Hoy, 5 de noviembre de 2025, Tomares se presenta con un tiempo variado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que puede dar una sensación de frescura. La temperatura al amanecer se sitúa en torno a los 16 grados , con una humedad relativa alta del 76%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 15 grados a la 1 de la tarde. Durante este periodo, el cielo se mantendrá mayormente poco nuboso, permitiendo que algunos rayos de sol se filtren, aunque las nubes altas seguirán presentes. La probabilidad de precipitación es baja, con un 10% de posibilidad de lluvia entre las 7 y las 1 de la tarde, lo que sugiere que es poco probable que se produzcan lluvias significativas en este intervalo.

Sin embargo, a partir de la tarde, la situación cambiará. La temperatura comenzará a aumentar, alcanzando un máximo de 25 grados a las 1 de la tarde, lo que podría hacer que la tarde sea más cálida y agradable. A partir de las 2 de la tarde, la probabilidad de lluvia aumenta considerablemente, alcanzando un 100% entre las 1 y las 7 de la tarde. Esto coincide con un aumento en la nubosidad, que se tornará más densa y podría dar lugar a intervalos nubosos con lluvia.

El viento también jugará un papel importante hoy. Durante la mañana, se espera que sople del norte a una velocidad de entre 3 y 12 km/h, aumentando a medida que avanza el día. En la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el sur-suroeste, alcanzando rachas de hasta 69 km/h, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la atmósfera.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 18 grados a las 8 de la tarde. La humedad aumentará, alcanzando el 98% hacia las 4 de la tarde, lo que podría hacer que la sensación de frescura se intensifique. La probabilidad de tormentas también se incrementa, con un 35% de posibilidad entre las 7 y las 9 de la noche.

En resumen, hoy en Tomares se espera un día con temperaturas variables, un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias y tormentas por la tarde. Es recomendable llevar paraguas y estar preparado para cambios bruscos en el tiempo a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-04T20:52:10.