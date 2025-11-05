El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de noviembre

El día de hoy, 5 de noviembre de 2025, San Juan de Aznalfarache experimentará un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso en las horas centrales, especialmente entre las 07:00 y las 13:00, lo que permitirá que la temperatura alcance su punto máximo.

La temperatura oscilará entre los 14 y 26 grados , alcanzando su pico alrededor de las 13:00, cuando se prevé que el termómetro marque 26 grados. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender, situándose en torno a los 19 grados hacia las 16:00. La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas del día, con valores que rondarán el 90%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que el día transcurra sin lluvias significativas, ya que la probabilidad de precipitación es nula hasta las 13:00. Sin embargo, a partir de esa hora, la probabilidad de lluvia aumenta considerablemente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que es posible que se produzcan chubascos, especialmente en la tarde, cuando la atmósfera se vuelva más inestable.

La probabilidad de tormenta también es notable, con un 80% entre las 13:00 y las 19:00, lo que indica que los ciudadanos deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas. Las ráfagas de viento serán moderadas, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 69 km/h, siendo más intensas durante la tarde, especialmente con dirección sur y suroeste.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas descenderán a valores más frescos, alrededor de los 16 grados hacia las 23:00. La puesta de sol se producirá a las 18:22, marcando el inicio de una noche que podría ser igualmente inestable. Se recomienda a los habitantes de San Juan de Aznalfarache que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas y que tomen precauciones ante la posibilidad de tormentas en la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-04T20:52:10.