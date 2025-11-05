El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de noviembre

La jornada del 5 de noviembre de 2025 en La Rinconada se presenta con un tiempo variado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, permitiendo que la temperatura alcance los 17 grados a las 9 de la mañana.

Durante la tarde, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 26 grados a las 1 de la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, se prevé un cambio en las condiciones meteorológicas. A partir de las 3 de la tarde, el cielo se tornará muy nuboso y, posteriormente, cubierto, con una probabilidad de tormenta que aumentará significativamente. La probabilidad de precipitación será del 100% entre la 1 y las 7 de la tarde, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias durante este periodo.

Las rachas de viento también jugarán un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la mañana, se registrarán vientos del noreste con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h. Sin embargo, a medida que avance la tarde, se espera que el viento sople desde el suroeste, alcanzando velocidades de hasta 63 km/h, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la región.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 73% por la mañana y alcanzando un 100% en la tarde, lo que podría contribuir a la sensación de bochorno antes de la llegada de las lluvias. Esta combinación de alta humedad y temperaturas cálidas puede resultar en un ambiente incómodo para algunas personas.

Es importante que los residentes de La Rinconada se preparen para un cambio brusco en el tiempo a medida que se acerque la tarde. Se recomienda llevar paraguas y estar atentos a las alertas meteorológicas, ya que las tormentas podrían ser intensas en algunos momentos. La jornada concluirá con un cielo cubierto y temperaturas que descenderán a 14 grados hacia el final del día, marcando un contraste notable con el calor de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-04T20:52:10.