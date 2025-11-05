El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de noviembre

El día de hoy, 5 de noviembre de 2025, Puente Genil se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 16 y 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. A primera hora, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 16 grados, aumentando gradualmente hasta llegar a los 23 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 78% por la mañana y descendiendo ligeramente a medida que avanza el día, aunque se mantendrá en niveles elevados, especialmente en las horas de la tarde y la noche, alcanzando hasta un 96% hacia el final del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que el día transcurra sin lluvias significativas hasta la tarde. Sin embargo, a partir de las 13:00 horas, la probabilidad de lluvia aumenta considerablemente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían rondar entre 0.2 y 1 mm, pero es importante estar preparado para la posibilidad de chubascos ligeros.

El viento soplará del sureste, con velocidades que oscilarán entre 16 y 37 km/h a lo largo del día. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 64 km/h, lo que podría generar condiciones de viento incómodas, especialmente en áreas abiertas. Este viento puede contribuir a una sensación térmica más fresca, a pesar de las temperaturas relativamente cálidas.

La probabilidad de tormenta también es significativa, con un 75% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que los ciudadanos deben estar atentos a posibles tormentas eléctricas que podrían acompañar a las lluvias. A medida que se acerque la noche, la actividad eléctrica podría disminuir, pero las nubes permanecerán, manteniendo el cielo cubierto.

En resumen, Puente Genil experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables, pero con un aumento en la probabilidad de lluvias y tormentas por la tarde. Se recomienda a la población estar atenta a las condiciones meteorológicas y prepararse para posibles cambios en el tiempo a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-04T20:52:10.