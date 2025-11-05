El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de noviembre

El día de hoy, 5 de noviembre de 2025, Priego de Córdoba se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 13:00 a 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 23 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, llegando a los 16 grados hacia el final del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 49% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 99% durante la noche. Este aumento en la humedad podría contribuir a la sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la tarde y la noche.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas durante la mañana, con un 0% de probabilidad de lluvia hasta las 13:00 horas. Sin embargo, a partir de la tarde, la situación cambiará drásticamente. Se espera un aumento significativo en la probabilidad de lluvia, alcanzando un 80% entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 100% entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente. Las precipitaciones acumuladas podrían ser de hasta 2 mm, lo que indica que es probable que se produzcan chubascos intermitentes.

Además, existe una alta probabilidad de tormentas, especialmente en la tarde y la noche, con un 80% de probabilidad de tormenta entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 70% entre las 19:00 y la 01:00. Esto sugiere que los habitantes de Priego de Córdoba deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, que podrían incluir tormentas eléctricas.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 34 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 61 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional y contribuir a la inestabilidad atmosférica.

En resumen, el día se caracterizará por un tiempo cambiante, con nubes altas y un aumento progresivo de la probabilidad de lluvia y tormentas hacia la tarde y la noche. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones y estén atentos a las actualizaciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-04T20:52:10.