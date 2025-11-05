El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de noviembre

Hoy, 5 de noviembre de 2025, Pozoblanco se prepara para un día con un tiempo variado que podría traer sorpresas a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 16 grados hacia el mediodía.

Durante la tarde, el cielo comenzará a nublarse, con la aparición de nubes altas que podrían dar paso a un ambiente más cubierto. La temperatura alcanzará su punto máximo de 19 grados en las horas centrales del día, pero la sensación térmica podría verse afectada por el aumento de la humedad, que se prevé en torno al 63% a media tarde. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo que indican los termómetros.

A partir de la tarde, la probabilidad de precipitaciones aumenta considerablemente. Se estima que entre las 13:00 y las 19:00 horas, la probabilidad de lluvia será del 100%, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan chubascos. Las precipitaciones acumuladas podrían ser de hasta 3 mm, lo que podría generar un ambiente húmedo y posiblemente incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

El viento, que soplará del sur, alcanzará velocidades de hasta 38 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos puntuales. Esta combinación de viento y lluvia podría hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente durante la tarde y la noche.

A medida que se acerque la noche, el cielo se tornará más cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. La humedad relativa aumentará, llegando a niveles del 89%, lo que podría generar una sensación de bochorno en combinación con el viento.

Es importante que los habitantes de Pozoblanco se preparen para un cambio en las condiciones meteorológicas a lo largo del día. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, especialmente si se planea estar al aire libre durante la tarde y la noche. La combinación de viento, lluvia y temperaturas frescas podría hacer que el tiempo sea un poco más desafiante de lo habitual.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-04T20:52:10.