El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de noviembre

Hoy, 5 de noviembre de 2025, Palma del Río se prepara para un día con un tiempo mayormente variable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 16 grados durante la mañana, con una humedad relativa que alcanzará hasta el 76%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas cambien. Para el mediodía, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 27 grados . Sin embargo, la humedad también aumentará, alcanzando un 39% en las horas más cálidas. Esto podría generar un ambiente algo bochornoso, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre.

A partir de la tarde, el cielo se tornará más nuboso, con intervalos de nubes que podrían traer consigo algunas precipitaciones. La probabilidad de lluvia se incrementa notablemente entre las 13:00 y las 19:00 horas, con un 100% de probabilidad de precipitaciones en este intervalo. Se prevé que las lluvias sean escasas, con acumulaciones que podrían rondar los 0.4 mm a 4 mm, lo que no debería causar grandes inconvenientes, pero sí es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 18 y 34 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 66 km/h en las horas más intensas de la tarde. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas, por lo que se aconseja tener precaución al desplazarse.

En la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose alrededor de los 18 grados . La humedad aumentará, alcanzando el 92%, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría y húmeda. Las nubes continuarán cubriendo el cielo, y la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque en menor medida.

En resumen, Palma del Río experimentará un día de contrastes, con temperaturas cálidas en el mediodía, seguidas de un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias por la tarde. Es un día ideal para disfrutar de actividades en interiores, pero aquellos que salgan deben estar preparados para cambios en el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-04T20:52:10.