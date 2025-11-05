El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de noviembre

Hoy, 5 de noviembre de 2025, Los Palacios y Villafranca experimentará un día mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga cubierto, especialmente en las horas de la tarde, cuando la probabilidad de tormentas aumentará significativamente.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 26 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía. A primera hora, se registrarán temperaturas más frescas, en torno a los 17 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados en las horas más frías de la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 26 grados en la tarde, antes de descender nuevamente hacia la noche.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 72% por la mañana y aumentando hasta un 100% en las horas de la tarde, lo que podría contribuir a la sensación de bochorno. Este aumento en la humedad también está relacionado con la probabilidad de precipitaciones, que se prevé que sea del 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Durante este periodo, se anticipan lluvias escasas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 4 mm, especialmente en la tarde.

El viento soplará desde el noreste al principio del día, con velocidades que oscilarán entre 4 y 9 km/h. Sin embargo, a medida que avance la jornada, el viento cambiará de dirección hacia el sur y su velocidad aumentará, alcanzando ráfagas de hasta 63 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente con la posibilidad de tormentas eléctricas, que tienen una probabilidad del 90% entre las 13:00 y las 19:00 horas.

Es importante que los residentes de Los Palacios y Villafranca se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día, ya que la combinación de alta humedad, temperaturas cálidas y vientos fuertes podría dar lugar a situaciones climáticas adversas. Se recomienda precaución al salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de tormenta, y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas para garantizar la seguridad personal y de la comunidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-04T20:52:10.